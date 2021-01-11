شكرا لقرائتكم خبر عن «الملونة» تُغيّب 5 وتُهدد 26 لاعباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تراجُع الأهلي للمركز الثالث بعد خسارته الثانية على التوالي وتقدُم الشباب والاتحاد لمراكز المقدمة، من أبرز أحداث الجولة الـ 12 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي شهد إحراز أقل عدد أهداف في الدوري، إذ أحرز المهاجمون 14 هدفاً فقط، وفي المقابل شهدت الجولة أكبر عدد شباك نظيفة بواقع 8 شباك، فيما ظهرت البطاقات الملونة 42 مرة كانت اثنتان منها «حمراء» كأكثر جولة تظهر فيها البطاقات الملونة.

وساهمت خسارة الأهلي من القادسية في تراجع الفريق للمركز الثالث بعد فوز الشباب على الاتفاق واحتلاله الوصافة بفارق الأهداف، كما قلص الاتحاد الفارق النقطي بينه وبين منافسيه الأهلي والشباب إلى نقطة واحدة بعد فوزه على ضيفه ضمك. وفي المقابل واصل الهلال مسلسل التفريط بالنقاط بعد تعادله الثالث على التوالي، فيما ابتعد النصر عن شبح الهبوط بعد فوزه على العين ووصوله للنقطة الـ13 واحتلاله المركز الـ11.

وغاب هدافو الدوري عن هز الشباك في هذه الجولة التي شهدت 8 شباك نظيفة بعد تعادلين سلبيين جمعا الوحدة والفتح، وكذلك التعاون والرائد، وانتهاء 3 لقاءات بالنتيجة ذاتها بهدف دون مقابل، إذ فاز أبها والشباب والاتحاد على الفيصلي والاتفاق وضمك، فيما انتصر النصر على العين بثلاثية نظيفة، ويُعد الحارس البرازيلي كاسيو أنجوس صاحب أكثر الشباك نظافةً بواقع 6 مرات، يليه مواطنه مارسيلو غروهي بواقع 4 مرات، ويُعد دفاع التعاون الأقوى، إذ لم يتلق سوى 6 أهداف ولكنه في الوقت ذاته صاحب أضعف هجوم، وأحرز هجومه 13 هدفا.

وستشهد الجولة القادمة غياب 5 لاعبين بسبب البطاقات الملونة وسيكون أبرزهم الظهير الأيمن لفريق الأهلي عبدالله الحسون الذي سيغيب عن لقاء القمة الذي سيجمع فريقه بالمتصدر الهلال بعد حصوله على البطاقة الصفراء الرابعة، وللسبب ذاته سيغيب وليد باخشوين لاعب الوحدة عن لقاء فريقه أمام ضمك الذي سيخسر خدمات محترفه بلال سعيداني لتراكم البطاقات، فيما سيغيب لاعب القادسية إبراهيم الشويل عن لقاء فريقه أمام الفيصلي بعد حصوله على بطاقة حمراء غير مباشرة أمام الأهلي، وكذلك سيفقد الرائد خدمات لاعبه فواز فلاتة في لقائه أمام النصر لذات السبب.

وأحرز مهاجمو الفرق 14 هدفاً في هذه الجولة جاءت موزعة بالتساوي بين اللاعبين المحليين والأجانب، وما زال يتصدر قائمة الهدافين مهاجم الباطن فابيو ابرو برصيد 9 أهداف، يليه مهاجم أبها كارلوس ستراندبيرج برصيد 8 أهداف، ويعد الهلال والفتح الأقوى هجوماً برصيد 20 هدفاً، أما الأضعف دفاعاً فقد جاء فريق ضمك، إذ استقبلت شباكه 24 هدفاً.

وسيخوض 26 لاعباً الجولة القادمة تحت تهديد الإيقاف لحصولهم على 3 بطاقات صفراء ويعد التعاون والعين أكثر الفرق تهديداً لخسارة لاعبيهم بواقع 4 لاعبين لكل فريق، ويليهما الشباب والقادسية بواقع 3 لاعبين لكل فريق.