أول رد من الأهلي على أنباء عودة رمضان صبحي للقلعة الحمراء

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

نفى عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، الأنباء المتداولة حول عودة رمضان صبحي، لاعب بيراميدز للقلعة الحمراء، بعد تدخل وسطاء.

وأكد القيعي، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأهلي أغلق رمضان صبحي نهائيا، مضيفا أن اللاعب مرتبط بعقد مع ناديه وليس من مبادئ القلعة الحمراء التفاوض مع لاعبين متعاقدين مع أندية.

وفجر الإعلامي سيف زاهر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إمكانية عودة رمضان صبحي إلى النادي الأهلي مرة أخرى.

وألمح زاهر، خلال برنامجه على أون تايم سبورتس، أن هناك 3 رجال أعمال قاموا بالتدخل من أجل إعادة أحد نجوم الأهلي، الذين رحلوا مؤخرا، وهناك بعض التكهنات التي تقول إنه رمضان صبحي.

وأشار سيف زاهر في تصريحاته عبر برنامجه ملعب أون تايم، إلى أن إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رفصت الفكرة بشكل قاطع، وشددت على رفضها اتمام الصفقة.

جدير بالذكر أن رمضان صبحي كان انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في انتقالات الصيف الماضي، بعد انتهاء إعارته مع الأهلي.