شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: هذا الموسم استثنائى فى الدوري.. ومجموعة الأهلي ليست سهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد يوسف، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، أن الدوري المصري هذا الموسم استثنائيا وصعبا جدا على جميع الفريق؛ بسبب ضغط المباريات والتداعيات الصحية على الجميع.

وأضاف يوسف، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر، الأحد، أنه يثق في قدرة فريقه على تقديم مستويات أفضل في الفترة المقبلة، رغم رضاه التام عن نتائج الفريق، كان آخرها التعادل مع فريق كبير بحجم بيراميدز.

وتحدث يوسف، المدير الفني الأسبق للأهلي والمتوج بلقب إفريقيا معه موسم 2013، عن مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وتحديدا مجموعة الأهلي، موضحا أن الفرق كلها صعبة وتُحترم، ويجب على الأهلي تقدير جميع منافسيه.

أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا المقامة حاليا في القاهرة، عن مجموعات نارية، حيث يشارك قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك ممثلين عن مصر، وتبدأ مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021 في 12 فبراير 2021 بالجولة الأولى، وستنتهي بالجولة السادسة في 10 أبريل 2021.

وجاءت مجموعات دوري أبطال إفريقيا على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الأهلي (مصر)- فيتا كلوب (الكونغو)- سيمبا (تنزانيا)- المريخ (السودان).

المجموعة الثانية: مازيمبي (الكونغو)- صن داونز (جنوب افريقيا)- الهلال (السودان)- شباب بلوزداد (الجزائر).

المجموعة الثالثة: الوداد (المغرب)- حوريا كوناكري (غينيا)- بترو اتليتكو (أنجولا)- كايزر تشيفز (جنوب افريقيا).

المجموعة الرابعة: الترجي (تونس)- الزمالك (مصر)- مولودية الجزائر (الجزائر)- تاونجيت (السنغال).

وتعتمد لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل أساسي على تصنيف الأندية بناء على تصنيف كاف للسنوات الخمس الأخيرة، إضافة على معايير تضعها لجنة مسابقات الأندية في الحالات الطارئة وفقًا لرؤية الأعضاء.

ويعتمد تصنيف كاف للسنوات الخمس الأخيرة على نتائج الأندية في البطولات التي يشرف عليها، وبناء عليه فإن كل فريق يحصد نقاط من مشاركاته في السنوات الخمس الأخيرة، ويختلف معامل قيمة كل بطولة حسب تاريخها، حيث إن بطولة 2019-2020 تمنح معامل نقاط أكثر من سابقتها، وهكذا حتى السنة الخامسة.

جدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب البطولة بالفوز على غريمه الزمالك 2-1 في نهائي القرن، ويحمل الرقم القياسي في عدد التتويج باللقب الإفريقي برصيد 9 ألقاب.