شكرا لقرائتكم خبر عن مدير البطولة العربية: دورى أبطال إفريقيا يمنع مشاركة الزمالك فى النسخة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طلال آل الشيخ، مدير البطولة العربية، أن الاتحاد العربي يحرص على استمرار المكافآت العالية للبطولات العربية الأكبر، ويحصل صاحب المركز الأول على 6 ملايين دولار، والثاني على 2.5 مليون دولار، مشيرا إلى أن البطولة مفيدة للفرق من الناحية الفنية، خاصة أن البطولة تقع بين قارتي إفريقيا وآسيا.

وقال آل الشيخ ، خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون سبورتس، إنه لم يتم تحديد النسخة المقبلة من البطولة العربية حتى الآن، والاتحاد العربي حريص على إقامة البطولة كل عام وسنعلن عن مواعيد النسخة القادمة في وقت لاحق ، موضحا أنهم استجابوا لرغبة الاتحاد المصري في عدم مشاركة الأندية التي تشارك في البطولات الإفريقية.

وأشار إلى أن الزمالك طلب مشاركته في البطولة العربية، ولكن مشاركته في بطولة إفريقيا حال دون تلبية رغبته في المشاركة بالبطولة، مضيفا أن المكتب التنفيذي للاتحاد العرب سيعقد اجتماعا عقب انتهاء النسخة الحالية لوضع معايير مشاركة الفرق في النسخة المقبلة.

كشف أن أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة، سيغيب عن المشاركة في نهائي النسخة الحالية من البطولة العربية بعد رفض الطلب المقدم من ناديه لرفع الإيقاف عنه، مشددا على أنه لم يتم تحديد نهائي البطولة العربية حتى الآن، وجار التواصل مع الاتحاد المغربي باعتباره المستضيف لنهائي النسخة الحالية.

كشف أن البطولة العربية بدون مشاركة الأندية المصرية وكذلك الإفريقية تفقد كثيرا من بريقها، لذا نحن حريصون على مشاركة الأندية المصرية، ولكن لم يتم تحديد المعايير الخاصة باختبار الفرق المشاركة في النسخة القادمة من البطولة العربية.