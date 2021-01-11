شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يخضع لفحص طبى اليوم لتحديد موقفه من مباراة الأهلي والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، لفحص طبي، اليوم الإثنين، من أجل تحديد حجم الإصابة التي تعرض لها في مران الفريق أمس، بعد إصابته في الساق عقب تدخله في كرة مشتركة مع أحمد رمضان بيكهام.

ومن المقرر أن يحدد الفحص الطبي الذي سيخضع له معلول موقفه من اللحاق بمباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي بالجولة السابعة من عمر الدوري، والمقرر لها يوم الإثنين المقبل.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي النفس أن تكون إصابة معلول بسيطة ولا تحرمه من المشاركة في مباراة الإنتاج الحربي، باعتباره من العناصر الأساسية ومفاتيح اللعب بصفوف المارد الأحمر.

وقد يحتاج معلول لإجراء أشعة من أجل تحديد حجم الإصابة وموقفه من المشاركة في مباراة الغد، خاصة أن الجهاز الفني يرفض المجازفة به حال استمرار معاناته من الإصابة؛ لأنه بحاجة لجهوده في الفترة المقبلة.