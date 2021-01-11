شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: تعاهدنا على مصالحة جماهير الإسماعيلى بالفوز على الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد صبحى قائد فريق الدراويش أن اللاعبين لديهم طموحات كبيرة من أجل عبور عقبة الرجاء المغربى والوصول للمباراة النهائية من بطولة محمد السادس للأندية الأبطال .

أكمل صبحى حديثه بأن اللاعبين تعاهدوا على مصالحة الجماهير واهدائها كأس البطولة لأن هذا هو أمل الجماهير. وفي النهاية قال أن الغيابات لن توثر على معنويات الفريق، مؤكدا بأن الجميع على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الهدف .

رصد مجلس ادارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان مكافآت مالية ضخمة للاعبين بغية تحفيزهم على حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس العرب، حيث أجرى عثمان اتصالا هاتفياً بالمستشار محمد الكلية أمين صندوق النادى ورئيس بعثة الدراويش بالمغرب للاطمئنان على اللاعبين وخطة الاستعداد للمباراة المرتقبة مطالباً رئيس البعثة بإبلاغ اللاعبين بعزمه منح اللاعبين مكافآت ضخمة حال نجاحهم فى تخطى عقبة الرجاء المغربى والصعود لنهائى البطولة العربية أمام اتحاد جدة.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وحصلت إدارة الرجاء المغربى على موافقة من الاتحاد العربى يتيح له بإجراء مباراته أمام الإسماعيلى، فى ملعب مراكش الكبير بدل ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء، الذى تضررت أرضيته بسبب تساقط الأمطار الكثيف فى الفترة الأخيرة.