شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي: جاهزون لمواجهة سموحة وتقديم عروض قوية فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، أنه يتابع أحوال الفريق عن قرب، ويسعى دائما لتلبية احتياجات الجهاز الفني، بقيادة محمد يوسف المدير الفني، لافتا إلى أن فريقه كان الأقرب لحصد الثلاثة نقاط أمام بيراميدز فى الجولة الماضية من الدوري.

وقال نصار، في تصريحات صحفية: "مباراة سموحة مثلها باقي مباريات الدوري القوية، ورغم تقديم موعدها إلا أن الفريق جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية، ونعلم جيدا أننا نمتلك فريقا قادرا على تقديم عروض أفضل خلال مشوار الدوري".

وكان فريق بيراميدز قد تعادل مع نظيره البنك الأهلى سلبيا فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز، والتى أقيمت باستاد كلية الشرطة بالعباسية.

وارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 6 نقاط، بعد أن لعب 6 مباريات فاز في واحدة وتعادل في 3 وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 5 أهداف، وتلقت شباكه 6 أهداف، في المقابل وصل رصيد بيراميدز إلى 8 نقاط بعدما لعب خمس مباريات، فاز في مبارتين وتعادل في اثنان وخسر الأخرى، وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف، وما زال لديه لقاء مؤجل.