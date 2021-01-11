بيج رامى حول إمكانية الفوز بمستر أولمبيا مرات آخرى: أعدكم ببذل أقصى ما لدى

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققه بيج رامى نهاية العام الماضى حينما توج ببطولة مستر أولمبيا، حيث خطف أنظار العالم أجمع إلا أنه مؤخراً أصر على إجابة السؤال الذى وصفه بأنه بات مكرر له من قبل الجميع، والممثل في كم مرة بإمكانك الفوز ببطولة مستر اولمبيا.



البيج

ليجاوب البطل المصرى من خلال حسابه على موقع فيسبوك ويكتب: "بات الناس يسالونى دائماً سؤال واحد ممثل في كم مرة بإمكانى التتويج بالبطولة، وإليكم هدفى الذى يتلخص بأن أكون أفضل مما كنته في 2020، خلال مستر أولمبيا، وأعلم أن ذلك ليس سهلاً، وسأعمل جاهداً بصورة أكبر مما يفعله أي شخص لتكرار الأمر".

وولد رامى السبيعى عام 1985 بمركز بلطيم بكفر الشيخ، وبدأ مسيرته التدريبية فى ''أوكسجين جيم'' بالكويت عام 2010، وحقق وزن 200 رطل عام 2011، وآمنت دولة الكويت بموهبته وأفردت له الرعاية الكاملة فى صالات التدريب بنادي "أوكسجين جيم"، ليبدأ مشوار تألقه فى رياضة كمال الأجسام، التي لا يتابعها الكثيرون فى مصر، وأصر رامي ممدوح السبيعى على تمثيل اسم مصر فى جميع البطولات التي يشارك فيها، وسجل رامى أول ظهور له على مسرح ''مستر أوليمبيا للهواة'' عام 2012 وكان وزنه 286 رطلا، وحقق المركز الأول، كما فاز ببطولة ''New York Pro'' عام 2013.

ودون رامى أول ظهور له فى البطولة الأكبر ''Mr. Olympia'' عام 2013، وتمكن من إحراز المرتبة الثامنة بين العديد من النجوم، ليتم تصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين، كما شارك السبيعى فى مستر اولمبيا للمحترفين أعوام: 2014 "مركز سابع"، و 2015 "مركز خامس" و2016 "مركز رابع"، وحصل على المركز الثانى عام 2017، ,وحصل على المركز الأول هذا العام 2020 ،وعمل رامى تحت توجيهات مدربه الأمريكي دينيس جيمس، الذى أشاد بالنجم المصري قائلا: ''إن رأمي لديه الكثير من الإمكانيات ولديه حجم وكتلة كبيرة بشكل لا يصدق''.

وبيج رامى هو أول لاعب مصرى وعربى يحرز المركز الأول فى بطولة "أرنولد كلاسيك" الشهيرة التي استضافتها البرازيل عام 2015، بحضور الممثل الأمريكي الشهير آرنولد شوارزينجر، وحصل وقتها على جائزة مالية بلغت 130 ألف دولار، بالإضافة إلى سيارة "هامر" وساعة ماركة "روليكس"، حيث تتفوق "أرلوند كلاسيك" على "مستر أوليمبيا" فى الهيبة والشعبية.يتعاون بيج رامى مع خبير التغذية بدر بوداى، والذى جعله يظهر فى فورمة أفضل هذا العام، ليحقق إنجازًا غير مسبوق فى تاريخ مصر والعرب بهذه الرياضة.