شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: زيزو يطلب الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير، رغبة أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، في الرحيل عن القلعة البيضاء، خلال الانتقالات الشتوية الجارية، بعد تلقيه عرضا مغريا من العين الإماراتي للانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: زيزو يطلب الرحيل والعين يرفع العرض إلى 2.5 مليون دولار والزمالك يرفض".



شوبير

وتلقى أحمد سيد زيزو، عرضًا عن طريق نادر شوقي، وكيل اللاعبين، للرحيل لصفوف العين الإماراتي مقابل 2.5 مليون يورو.

وكشف نادر شوقي وكيل اللاعبين، أن عرض العين الإماراتي لشراء أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وصل إلى 2.5 مليون يورو وينتظرون رد الزمالك، ولكن الزمالك متمسك بكل اللاعبين في الوقت الحالي.

قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس، إن الزمالك يرفض رحيل زيزو في يناير الجارى، إلا إذا وصل عرضا مغريا ولكن المفاوضات مستمرة معه حتى نهاية باب الانتقالات الحالية.

وأوضح أن الزمالك ضم زيزو بـ100 ألف يورو وحاليا معروض 2.5 مليون يورو لبيعه وعقده مع الزمالك ينتهي في صيف 2022، موضحا أنه ليس مسئولا عن مصطفى محمد، ولكن أعلم أنه مطلوب في أوروبا وتوجهنا مساعدة اللاعبين على الاحتراف ضمن خطة الدولة لإخراج 1000 محترف.

وتابع، تعاقدنا مع والتر بواليا بقيمة 200 ألف دولار وتم بيعه للأهلي بـ10 أضعاف المبلغ وهو لاعب مميز ويتوقع أن يعيد أمجاد فلافيو مع الأهلي، مضيفا: هناك مشروع نادي جديد سيظهر للنور في الفترة القادمة.