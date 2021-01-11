شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: لست معتادا على لقب النائب ومتوتر جدا من التجربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حازم إمام، نجم الزمالك السابق، عن سعادته البالغة بتعيينه فى مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا التكليف شرف عظيم ومسئولية كبيرة، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع.

وقال حازم إمام، فى تصريحات لأون تايم سبورتس 2 للإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج جمهور التالتة: "أنا متشوّق جدا لبدء مهمتى فى مجلس النواب، لكنى متوتر جدا أيضا، لست معتادا على لقب النائب، طول عمرى الكابتن حازم".

وأضاف: "لن نهتم بكرة القدم بالطبع، بل بالرياضة عمومًا، وستتم مناقشة المستجدات الخاصة بقانون الرياضة بعد الاطلاع عليها مع وزير الشباب والرياضة".

وتابع الثعلب الصغير: "كان من الطبيعى بعد تعيينى فى مجلس النواب، أن يكون أول ما أفعله هو زيارة الزمالك فهو المكان صاحب الفضل عليا على ما أنا فيه الآن"، مؤكدًا: "نادى الزمالك بيتى ودائما أحب التواجد فيه".

وحرص الثلاثى حازم إمام وأسامة نبيه ومحمد صبرى، نجوم الزمالك السابقون، على متابعة مباراة فريق الناشئين مواليد 1999 أمام البنك الأهلى المقامة حاليا على ملاعب الناشئين بمقر النادى فى ميت عقبة، ودار حديث مطول بين الثعلب الصغير وطارق يحيى رئيس اللجنة الفنية بقطاع الناشئين، وأيمن عبد العزيز.

وتوجه حازم إمام إلى مقر نادى الزمالك، بعد أن تسلم بطاقة عضويته بمجلس النواب، بعد أن وقع عليه الاختيار ضمن قائمة المُعينين من جانب رئيس الجمهورية بمجلس النواب.

وكان قد وقع الاختيار على حازم إمام، نجم نادى الزمالك الأسبق، من رئيس الجمهورية، لتعيينه فى مجلس النواب قبل جلسته الافتتاحية التى ستنعقد يوم الثلاثاء القادم، باعتباره من الشخصيات الرياضية صاحبة الأثر فى قطاع الرياضة، وصاحب بصمة واضحة فى الملاعب المصرية، سواء مع الزمالك أو منتخب مصر.