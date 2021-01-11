شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض ضم أمير عادل في انتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو النادى الأهلى فكرة التعاقد مع أمير عادل "ألكسندر ياكوبسن" لاعب وادى دجلة، الذى بدأ مشواره الكروى فى عدد من الدور الأوروبية مثل السويد والدنمارك، لتدعيم صفوف الفريق الحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد عرض اللاعب على مسئولى القلعة الحمراء من قبل وكيل لاعبين، بداعى عدم الحاجة لجهوده.

وحرص بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى على متابعة أمير عادل خلال مباراة الفريق الأحمر الماضية ضد وادى دجلة، بعد إبلاغه من قبل المسئولين بأن اللاعب معروض على القلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق، إلا أن موسيمانى تحفظ على فكرة التعاقد مع اللاعب، لاسيما أن هناك العديد من اللاعبين يجيدون اللعب فى مركزه.

ويرفض موسيمانى فكرة التعاقد مع أمير عادل، والذى يجيد اللعب فى مركز الارتكاز "مركز رقم 8" ومركز صانع الألعاب، لوجود أكثر من لاعب فى هذا المركز مثل أفشة ووليد سليمان وناصر ماهر وعمرو السولية بخلاف اقتراب عودة الثنائى المصاب كريم نيدفيد ومحمد محمود.

جدير بالذكر أن أمير عادل كان معروضا على مسئولى الأهلى ولكنهم رفضوا التعاقد معه، قبل تفكير الزمالك فى التعاقد معه، وما تبعها من تراجع مسئولى القلعة البيضاء فى ضمه بناء على رغبة جيمى باتشيكو المدير الفنى، لينضم اللاعب إلى صفوف وادى دجلة.