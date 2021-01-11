شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنه الطبية لكأس العالم لليد: لأول مرة يشارك 32 منتخبا فى البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة الطبية لكأس العالم لكرة اليد، إنه لأول مرة يشارك 32 منتخبا في بطولة كأس العالم لليد، مشيرا إلى إجراء اختبارات الـ pcr على كافة المنتخبات المشاركة في كأس العالم.

وتابع رئيس اللجنة الطبية لكأس العالم لكرة اليد، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أنه سيكون متواجدا مع كل فريق طبيب لمتابعة حالة اللاعبين، مشيرا إلى أن كل المشاركين في كأس العالم 2021 لليد من موظفين وعمال سيطبقون إجراءات احترازية مشددة.

وواصل الدكتور محمود العدل أن مصر لها خبرة كبيرة في كرة اليد والفريق المصرى به عدد من اللاعبين المتمزين بالإضافة إلى مدرب الفريق الذى يعتبر من أفضل مدربى العالم واتوقع الفوز بسهولة على تشيلى في مباراة الافتتاح.