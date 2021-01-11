شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل جيرالدو يشكو الأهلي فى الاتحاد الدولي للكرة "فيفا" بسبب عمولته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام بن صالح، وكيل أعمال جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تقدم بشكوى رسمية ضد الأحمر في الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للحصول على نسبته من صفقة الفهد الأنجولى وذلك عن طريق محاميه الخاص في فرنسا.

وأضاف بن صالح، في تصريحات تليفزيونية: "طالبت جيرالدو في البداية التوقيع للنادي الأهلي لأنهم ناس محترمين، ولكن بعد ما فعلوه وإنكاري أنني وكيل اللاعب تقدمت بشكوى رسمية ضد مسئولو النادي الأهلي".

وتابع بن صالح: "عدلي القيعي سافر لإنهاء صفقة جيرالدو بعيدا عني وهذا الأمر يخالف القانون ما حدث من القيعي مخالف للقانون، كنت أقوم بالتواصل وديًا مع الأهلي ولكن بعد ذلك أرفض الاتهامات الموجهة إلي لأنني وكيل محترف ولدي رخصة من الاتحاد التونسي".

واستطرد: "في يناير 2019 الكابتن عدلي القيعي مسئول التعاقد في الأهلي وقتها قام بتهميشي وأبرم الصفقة بدوني".

منذ انضمامه إلى النادى الأهلى فى موسم 2019، قادماً من صفوف بريميرو دى أوجستو، تسبب الأنجولى جيرالدوا دا كوستا، فى حالة من الحيرة لعشاق القلعة الحمراء وإدارة الفريق، بسبب تذبذب أدائه وعدم ثبات مستواه، بين مباراة "فى السما" وأخرى "فى الأرض"، وهو ما جعل المدربين الذين تعاقبوا على تدريب الفريق خلال تواجد اللاعب، يتعاملون معه على أنه لاعب احتياطى يلجأون إليه فى حالة الضرورة القصوى عندما تنفذ الاختيارات الفنية.

وبعد انضمام والتر بواليا مهاجم فريق الجونة إلى القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوى الجارى، كان من الضرورى التضحية بأحد الأجانب خارج قائمة الفريق، وكان جيرالدو هو أول الأسماء المرشحة لهذا الأمر وبالفعل تم وضع الأنجولى على قوائم الانتظار، ما أثار حالة من الغضب لدى اللاعب الذى بات مصيره مجهولاً فى الأهلى.