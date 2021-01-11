شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: ملف احتراف مصطفى محمد لم ينته وحسام حسن فى حساباتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أن ملف احتراف مصطفى محمد في سانت إيتيان الفرنسي لم ينتهِ بعد، موضحا أن لديهم خطة بديلة في حالة رحيل "البلدوزر" أو غيره من لاعبي الفريق.

وأشار قاسم إلى أن حسام حسن مهاجم فريق سموحة يُعد أحد الخيارات المطروحة بقوة داخل نادى الزمالك لتعويض رحيل مصطفى محمد في حال احترافه بنادي سانت إيتيان الفرنسي، لافتا إلى أن اللاعب من أفضل مهاجمي الدوري المصري، وهناك آخرون في الدوري من الممكن انضمام أحدهم للفريق.

قال المشرف العام على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إن الأبيض قدم مباراة جيدة بالأمس أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري المصري والتي حسمها الزمالك بثلاثية نظيفة.

وأضاف قاسم، في تصريحات تليفزيونية، إن أداء الزمالك يتطور في كل مباراة عن الأخرى، وعودة طارق حامد أحدثت ثقلاً كبيراً في وسط ملعب الفريق الأبيض، وننتظر عودة فرجاني ساسي للمشاركة في المباريات.

جدير بالذكر أنه لا حديث يعلو فى الشارع الزملكاوى سوى عن مستقبل مصطفى محمد وحقيقة استمراره مع القلعة البيضاء أو رحيله للدورى الفرنسي، بعد تلقيه عرضا مميزا من سانت إيتيان، ويعد مصطفى محمد المهاجم الأساسى للزمالك والمنتخب الأولمبى والمنتخب الأول، ويقدم اللاعب مستويات مميزة بالقميص الأبيض.