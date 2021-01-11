شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: حسام حسن يقترب من تدريب منتخب إفريقي كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيف زاهر، مقدم برنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس، الأحد، أن حسام حسن بات قريبا من تدريب أحد المنتخبات الأفريقية ذات السمعة الطيبة في القارة السمراء.

وقال زاهر، إن أحد شركات التسويق تتولى ترشيح مدرب لهذا المنتخب -الذي رفض الكشف عن اسمه- موضحا أن الشركة تواصلت معه، وأبلغته أن حسام حسن يتصدر قائمة المرشحين لهذه المهمة.

وجاء التعاقد مع حسام حسن خلفا لطلعت يوسف الذي تقدم باستقالته من منصبه، ورفض الاستمرار مع الفريق السكندري الذي تراجعت نتائجه في الفترة الأخيرة، وكان آخرها الخسارة من المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف.

ويعود حسام حسن لقيادة الاتحاد السكندري، بعد تجربة سابقة مميزة مع زعيم الثغر، فيما كان محمد مصيلحي رئيس النادي، قد أكد أن المفاوضات مع الجهاز الفني الجديد قد تركزت حول ما إذا كان سيقود مباريات الفترة المقبلة والتي تشهد مواجهة عامة وقوية ضد أسوان في دور الثمانية لكأس مصر، أم سيتولى المهمة اعتبارا من الموسم الجديد.

وتم الاتفاق على أن يتولى المهمة حسام حسن من الموسم الحالي ويعاونه إبراهيم حسن وطارق سليمان وحسن مصطفى وعماد المندوه.

تاريخيا، تعتبر المحطة الأفضل لحسام حسن في مسيرته التدريبة كانت في ولايته الثالثة مع المصري البورسعيدي، حيث حقق خلالها المركز الرابع بالدوري مرتين والمركز الثالث مرة واحدة، وبلغ مع الفريق نهائي كأس مصر وخاض نهائي السوبر المحلين كذلك قاد أبناء بورسعيد لنصف نهائي الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخ النادي بمسماها الحالي، بالإضافة إلى تحقيق المركز الثاني مع الزمالك في موسمي 2009-2010 و2010-2011.

حسام حسن كان المدير الفني الذي ألحق بالأهلي الخسارة الأثقل بالدوري في الألفية الحالية بل والأكبر التي يتلقاها الفريق الأحمر منذ موسم 1964 بعدما خسر بنتيجة 5/1 أمام الترسانة، وذلك خلال ولايته الاولى بالاتحاد والفوز على الأهلي بالدوري موسم 2014-2015 بنتيجة 4/1.