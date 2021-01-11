شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: سأسعى لتقديم كل ما لدى لفريق نادي أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى علاء عبد العال، المدير الفني الجديد لفريق أسوان، سعادته بإسناد مهمة تدريب فريق زهرة الجنوب له، خلفا لسامي الشيشيني.

وأكد عبد العال، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر، الأحد، أنه يسعى لتقديم كل ما لديه مع الفريق الجنوبي وتحسين وضعه في جدول التدريب.

وأشاد المدرب الجديد لتماسيح النيل، بمستوى لاعبي أسوان، خاصة حارس المرمى، الذى قدم مباراة كبيرة أمام المقاصة، السبت، والتى خسرها الفريق الجنوبي بهدف في الوقت القاتل.

وكشف أسماء الجهاز الفني وجاء كالتالي: المشرف على الكرة مصطفى أمين - المدير الفنى علاء عبد العال - المدرب العام مجدى سعد - المدرب أحمد بيبو - المدرب أحمد مارادونا - مدرب حراس أحمد كمال - مخطط دكتور تامر شريف - طبيب الفريق دكتورمحمد عبد الغفار - مدير إدارى مصطفى شرقاوى - إدارى محمود سمكة - إدارى فاروق زياد- أخصائى تأهيل وليد عبد الظاهر - مدلك حلمى عبد الموجود - مدلك محمد رجب.

وانتهى منذ قليل الاجتماع المشترك لمجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، برئاسة اللواء أحمد سليمان ولجنة الكرة، وقرر مجلس إدارة أسوان، تعيين علاء عبد العال مديرا فنيا للفريق خلفا لسامى الشيشينى، وإعادة تشكيل الجهاز الفنى لفريق الكرة.

وقرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، برئاسة اللواء أحمد سليمان وبعد مشاورات مع لجنة الكرة، توجيه الشكر لسامى الشيشينى المدير الفنى السابق لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون مكتفيا بالفترة الماضية.

وكان أسوان قد تلقى 4 هزائم متتالية، أمام المصري ثم الجونة والإسماعيلى وأخيراً مصر المقاصة، وذلك رغم البداية المميزة لأبناء الجنوب والفوز فى أول جولتين على حساب إنبى وطلائع الجيش.

ويمتلك أسوان 6 نقاط فى رصيده وضعته فى المركز الـ14 بجدول المسابقة، وسجل لاعبو أسوان 3 أهداف واستقبلت شباكهم 8 آخرين، كثالث أضعف خط دفاع فى الدورى بعد طلائع الجيش والإنتاج الحربى.

من جانبه، كشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، عن تلقى النادى إخطاراً من اتحاد الكرة بتغيير ملعب مباراة أسوان والمحلة لتقام على ملعب الأخير، بعدما كان مقررا إقامتها على ملعب السكة الحديد الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام.

وأضاف أمين أن مباراة الدور الثانى سيتم نقلها لتقام فى القاهرة بعدما كانت ستقام فى المحلة.