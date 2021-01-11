شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا: محمد فاروق وصلاح محسن ومصطفى فتحى مش فى حساباتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو حسن، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، أن محمد فاروق نجم بيراميدز، ومصطفى فتحى لاعب الزمالك، وصلاح محسن لاعب الأهلى، لم يدخلوا حسابات الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان.

وقال عمرو محسن، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن كل ما يثار من اقتراب انتقال صلاح محسن ومحمد فاروق ومصطفى فتحى إلى سيراميكا مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أن اللاعب الوحيد الذى انضم إلى الفريق هو أحمد ياسر ريان.

وأكد المدرب العام للفريق الأول لكرة بنادى سيراميكا أن أحمد ياسر ريان انضم للفريق على سبيل الإعارة لمدة نصف موسم، مشيرا إلى أن مهاجم الأهلي سينضم إلى التدريبات اليوم بعد جمع متعلقاته من القلعة الحمراء.

ويرغب أحمد ياسر ريان فى الخروج للإعارة من أجل الحفاظ على حظوظه فى المشاركة بأولمبياد طوكيو فى أغسطس المقبل، فى ظل صعوبة حصوله على فرصة المشاركة الأساسية فى الأهلي، خاصة أنه لم يشارك مع الفريق الأحمر بشكل أساسى سوى فى مباراة وحيدة أمام سونيديب بطل النيجر فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

ويضم الأهلى 5 مهاجمين فى الوقت الراهن، ولا يمانع موسيمانى فى التخلى عن أحد المهاجمين فى الوقت الحالى، بسبب التخمة الموجودة فى هذا المركز، واللاعبون هم: والتر بواليا ومحمد شريف ومروان محسن وصلاح محسن وأحمد ريان، بخلاف وجود محمود كهربا وجونيور أجايى الذين يجيدان اللعب فى مركز رأس الحربة الصريح.