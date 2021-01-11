شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الشامى: لا يحق لاتحاد الكرة مطالبة الأندية بمبالغ نظير تشكيل رابطة المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود الشامى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ورئيس رابطة الأندية المحترفة سابقا، أنه لا يحق لاتحاد الكرة مطالبة الأندية بمبالغ نظير تشكيل رابطة المحترفين فى جميع أقسام الدورى.

وكان أحمد مجاهد قد أجتمع مع أندية القسم الثانى وطالبها بدفع 20 ألف جنيه لكل ناد مع مساهمة اتحاد الكرة بمبلغ آخر وإنشاء صندوق يساهم فى تشكيل الرابطة، وهو ما أعلنه سيف زاهر فى برنامجه قبل قليل.

وتابع الشامى فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس مع الإعلامى سيف زاهر، الأحد، أن اتحاد الكرة هو المنوط بدعم الأندية ماديًا وليس العكس.

وشدد عضو الجبلاية السابق على أن دور اللجنة الثلاثية الحالية برئاسة أحمد مجاهد محدد من قبل الفيفا وهو اجراء الانتخابات المقبلة والإشراف عليها قبل نهاية يناير الجارى.

أجلت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم انتخابات المكتب التنفيذى لرابطة الأندية المحترفة للقسم الأول، وذلك لعدم اكتمال نصاب المرشحين من جانب الأندية.

وقال الاتحاد المصرى فى بيان أصدره الأحد، أن اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد ستدرس فى اجتماعها المقبل اختيار موعد جديد لانتخاب المكتب التنفيذى لرابطة الأندية المحترفة للقسم الأول.

وانتهت اليوم مهلة تقديم الأندية لترشيحاتها دون أن يتقدم العدد المطلوب من المرشحين لدخول المكتب التنفيذى للرابطة.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد خاطب أندية القسم الممتاز يوم الاثنين الماضى بشأن تقديم ترشيحاتها حتى يوم 10 يناير على أن تقام انتخابات المكتب التنفيذى يوم الأربعاء 13 يناير الحالى.