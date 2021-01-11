شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير وعلى معلول مع محترفى النادى الأهلى بصحبة أبنائهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر لاعبى النادى الأهلى في أكثر من صور لهما معاً بعيداً عن ملاعب كرة القدم، وذلك عبر الحساب الرسمي للاعب الفريق سعد سمير، حيث نشر صور له بصحبة على معلول بالإضافة للمحترفين في الفريق مثل جيرالدو وأجاى وأليو ديانج، كما نشر صورة أخرى لهما بصحبة ابنائهم تحت شعار Quality time



سعد سمير وعلى معلول مع محترفى النادى الأهلى

من ناحية أخرى حصل سعد سمير لاعب الأهلى على وعد من بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأحمر، بالحصول على فرصة المشاركة فى المباريات تدريجيا، من أجل تجهيزه بشكل تام فى ظل ابتعاده عن الفريق الأحمر لفترة طويلة، منذ إصابته بقطع فى وتر أكيلس نهاية عام 2019.



سعد سمير مع محترفى الأهلى

ووعد موسيمانى سعد سمير بالمشاركة احتياطيا فى المباريات التى يتم حسم نتيجتها مبكرا، بحيث يبدأ المشاركة رويدا رويدا قبل أن يكون جاهزا للمشاركة فى المباريات بشكل أساسى بعد استعادة لياقته البدنية المفقودة، حيث يرفض المجازفة باللاعب بسب طول فترة الغياب وعودته من إصابة صعبة.

ويغيب سعد سمير عن المشاركة مع الأهلى منذ مباراته ضد بلاتينيوم ستارز فى بداية النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا وتحديدا من يوم 28 ديسمبر 2019، حيث ظل 373 يوما قبل العودة للملاعب مجددا.

وشارك سعد سمير لأول مرة فى مباراة سونيديب بطل النيجر فى إياب دور الـ32 للبطولة الأفريقية والتى فاز فيها الفيق الأحمر برباعية نظيفة، وصعد إلى دور المجموعات الأفريقي.