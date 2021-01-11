شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: سموحة سيتعاقد مع "مهاجم عربى قوى" حال رحيل حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، أن فريقه كان في احتياج لضم أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي، على سبيل الإعارة في الانتقالات الشتوية الحالية، مشيراً إلى أن إدارة النادي اتفقت مع أحمد ياسر ريان في البداية ورئيس النادي قدم له العرض الذي يرضيه ماديًا لكن فوجئنا بأنه أصبح قريبًا من نادي أخر.

وقال أحمد سامي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: الفريق سوف يتعاقد مع مهاجم عربي قوي في حال رحيل مهاجم الفريق حسام حسن إلى الزمالك خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارية، وتابع: "نحن بحاجة إلى مهاجم سوبر بالتأكيد لأن الفريق ينقصه استغلال الفرص التهديفية التي تسنح له بشكل أكبر".

وعن التغيرات التي حدثت داخل الجهاز الفني ، علق أحمد سامي ان التغيرات جاءت في أضيق الحدود وكانت بالتنسيق مع فرج عامر رئيس النادي .

قرر أحمد سامى، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة، ضم أحمد صالح نجم الزمالك السابق فى منصب المدرب العام للفريق، بدلا من أحمد حمودة الذى قدم استقالته خلال الساعات الماضية لظروف خاصة بعمله، واستقر سامي على إجراء تعديلات على الجهاز الفني للفريق الأول بانضمام هاني العجيزي نجم سموحة الأسبق فى منصب المدرب المساعد بعدما وافق العجيزي على العمل ضمن الجهاز المعاون لسامي خلال المرحلة المقبلة.

وينضم صالح إلى التدريبات الجماعية بداية من غد، الأحد، بعد الإنتهاء من بعض الإرتباطات الخاصة به وذلك بناء على الإتفاق الذى تم مع المدير الفنى لسموحة.

وسبق وعمل أحمد صالح فى منصب المدرب العام مع سامى أثناء توليه تدريب فريق النجوم فى الموسم قبل الماضى ، وكان على وشك تكرار التجربة فى الموسم الماضى مع سموحه لولا ارتباطه بعقد رسمى مع الإعلاميين.

ويواصل فريق سموحه تدرباته اليومية على ملعب النادى بعد شفاء العديد من اللاعبين من اصابات كورونا التى ضربت الفريق مؤخرا وكانت سبباً فى تأجيل مباراة سموحة ضد الإنتاج الحربي التي كانت مقررة اليوم الخميس الماضى بالجولة السادسة للدوري الممتاز.