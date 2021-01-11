شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة حكما لمباراة بيراميدز ودجلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن تعيين جهاد جريشة حكماً لمباراة وادى دجلة وبيراميدز التى تجمع الفريقين فى تمام الساعة 5 مساء الاثنين على استاد الدفاع الجوى، والمؤجلة من الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز، وحكام المساعدين أحمد التلاوى وعدى عيد، وحكم رابع محمد حسان، حكم فيديو نادر قمر الدولة، وحكم مساعد فيديو أحمد حامد فهيم .

أعلن الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفنى لفريق نادى بيراميدز قائمته التى تخوض مباراة وادى دجلة فى الدورى الممتاز، ويستضيف بيراميدز نظيره وادى دجلة فى الخامسة مساء غدٍ الاثنين، فى لقاء مؤجل من الجولة الثالثة للدورى الممتاز، على استاد الدفاع الجوى.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامى - المهدى سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكرى - على جبر - طارق طه - أحمد فتحى - أحمد سامي

خط الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - إيريك تراورى - إسلام عيسى - رمضان صبحى - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل

خط الهجوم: جون أنطوى - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط، حصدهم من 5 مباريات، فيما يقع وادى دجلة بالمركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط، حصدهم من 5 مواجهات.