شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني عن سر التتويج بالتاسعة: اللاعبون الحاليون يريدون كتابة تاريخهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على السؤال الذي طرحته الصفحة الرسمية للنادي عبر تويتر عن سر تتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا، وحصد النجمة التاسعة في مسيرته، بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف في المباراة النهائية.

وقال موسيماني عبر حسابه على تويتر: "اللاعبون الحاليون يريدون كتابة تاريخهم وهم متعطشون للنجاح".



موسيماني

وطلب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، الرحيل عن مقر إقامته الحالية بأحد فنادق حى الزمالك الذى يبعد عن مقر الأهلى فى الجزيرة بمسافة قصيرة للإقامة بأحد المنتجعات الراقية فى مدينة 6 أكتوبر، ويرغب المدير الفنى للأهلى فى الإقامة بهذا المنتجع بحثاً عن الهدوء والاستقلالية مع أسرته التى تُقيم معه حالياً بالقاهرة.

وتحدث موسميانى مع إدارة الأهلى مؤخراً بشأن الرحيل عن الفندق الشهير فى الحى الهادئ وطلب الإقامة فى منتجع “الأثرياء” فى 6 أكتوبر والذى يُقيم فى العديد من نجوم ورموز المجتمع.

من ناحية أخرى، طالب بيتسو موسيمانى من الكونغولى والتر بواليا مهاجم الفريق أن يكون أكثر فاعلية على مرمى المنافسين خلال المباريات المقبلة، وأن يجتهد أكثر حتى يُترجم الفرص التى تُتاح له لأهداف.

وعقد موسيمانى جلسة خاصة مع بواليا عقب أول مشاركة له أمام سيراميكا، الجمعة الماضى، بدأها بكلمات تحفيزية للاعب قبل الانتقال للحديث عن بعض الأمور الفنية المتعلقة بأدائه فى مشاركته الأولى.