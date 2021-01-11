شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى يعلن غيابه عن مواجهة الإسماعيلى والرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الرحمن مجدى جناح النادى الاسماعيلى ومنتخب مصر عن غيابه عن قائمة الفريق خلال مواجهة الرجاء المغربى اليوم الاثنين فى إياب نصف نهائى البطولة العربية .

و نشر مجدى عبر حسابه الشخصى عبر انستجرام صورة رفقة باهر المحمدى وعلق عليها: "كان نفسى نبقى معاكم بكرة يا رجالة بس معلش ربنا عاوز كدة وانتوا قدها وان شاء الله نحتفل مع بعض".

على الجانب الآخر، يواصل لاعبو الرجاء المغربى تدرياتهم استعدادا لمواجهة الإسماعيلى غدا الاثنين على ملعب مراكش الكبير فى إياب نصف نهائى كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، وسط تهديد لثلاثى الفريق الأخضر بالغياب حال التأهل للنهائى لمواجهة اتحاد جدة السعودى.

وأسند الاتحاد العربى لكرة القدم إدارة مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى تحكيميًا للعراقى مهند قاسم ويساعده مواطنه واثق مدلل والأردنى أحمد الرويلى، بجانب الأردنى أحمد يعقوب حكمًا رابعًا.

وقال موقع " le360 " سبورت المغربى، سيكون فريق الرجاء مهددا بفقدان خدمات ثلاثة من أبرز لاعبيه خلال مواجهة الإسماعيلى حال تلقيهم البطاقة الصفراء، ويتقدمهم المهاجم الكونغولى بين مالنجو وعمر العرجون ومحمد زريدة.

وأشار الموقع إلى أن الرجاء مطالب بتحقيق نتيجة الفوز على الإسماعيلى بفارق هدفين، لتعويض خسارة مباراة الذهاب التى كان حسمها الدراويش بهدف نظيف للتونسى فخر الدين بن يوسف.