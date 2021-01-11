7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الأحد، الموافق 10/ 1/ 2021 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، إصابة على معلول فى مران الأهلي.. وفحص طبي لتحديد موقفه من مباراة الإنتاج، وضحكة مصطفى محمد وساسى تخطف الأنظار فى تدريب الزمالك، وحسام حسن يخرج من حسابات الزمالك بسبب 30 مليون جنيه.

إصابة على معلول فى مران الأهلي.. وفحص طبي لتحديد موقفه من مباراة الإنتاج

تعرض على معلول، ظهير أيسر الأهلى للإصابة فى مران الفريق الذى أقيم اليوم بعد تدخله فى كرة مشتركة مع زميله أحمد رمضان بيكهام، قبل أن يغادر الدولي التونسي الملعب لتلقى العلاج اللازم. خطفت ضحكة مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الأنظار خلال مشاركته فى تدريب الفريق الجماعى، الذى أقيم اليوم، الأحد، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى فى المباراة التى ستجمعهما يوم الثلاثاء على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

فرجانى ساسي ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة المصرى

انتظم الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية المقامة حاليا باستاد عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي فى اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل 12 يناير باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

الاهلي يعلن سلبية مسحة مروان محسن وتعافيه من كورونا

كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن المسحة الطبية التى أجراها مروان محسن مهاجم الفريق جاءت سلبية، وأوضح طبيب الأهلى أن هناك إجراءً احترازيًا سيتم اتباعه مع مروان محسن، من خلال إجراء مسحة جديدة له غدًا؛ للمزيد من الاطمئنان على حالته بشكل أكبر، وفقا للإجراءات الاحترازية التى يتم اتباعها فى ظل التعايش مع فيروس كورونا.

موسيماني يطلب من الأهلي الرحيل عن الزمالك للإقامة بمنتجع الأثرياء

طلب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، الرحيل عن مقر إقامته الحالية بأحد فنادق حى الزمالك الذى يبعد عن مقر الأهلى فى الجزيرة بمسافة قصيرة للإقامة بأحد المنتجعات الراقية فى مدينة 6 أكتوبر، ويرغب المدير الفنى للأهلى فى الإقامة بهذا المنتجع بحثاً عن الهدوء والاستقلالية مع أسرته التى تُقيم معه حالياً بالقاهرة.

اتحاد الكرة يرسل للجهات الأمنية جدول مباريات الدورى حتى الأسبوع الـ14

أرسلت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة جدول مباريات الدورى العام حتى الأسبوع الـ14 إلى الجهات الأمنية، تمهيداً للإعلان عنه حال وصول الموافقة النهائية عليه، وكان اتحاد الكرة أعلن فى وقت سابق جدول مباريات الدورى حتى الأسبوع السابع فقط.