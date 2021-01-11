شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق: جلاطة سراى التركى يجدد مفاوضاته مع مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن تجديد المفاوضات بين فريق جلاطة سراي التركي مع مسئولي نادي الزمالك مرة أخرى، من أجل ضم مصطفى محمد مهاجم الأبيض على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، بنية الشراء النهائي، مشيراً إلى أن مسئولي القلعة البيضاء يدرسون العرض التركي، بالإضافة إلي عرض سانت إيتيان الفرنسي.

وقال إبراهيم فايق، خلال تقديم برنامج الدرجة الثالثة على أون تايم سبورت 2، إن مسئولي الزمالك يرفضون تحديد سعر اللاعب النهائي في حالة انتقاله إلى جلاطه سراي التركي، مؤكدا أن الزمالك يرغب في تحديد السعر النهائي بعد انتهاء الإعارة وتحديدها وفقاً لسعر السوق وقتها، خاصة أن اللاعب سيشارك في اولمبياد طوكيو المقبلة.

وأضاف إبراهيم فايق، أن الأيام القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن وجهة مصطفي محمد الجديدة، مشيراً إلى أن انتقال مهاجم الزمالك إلى الدوري الفرنسي رغبة اللاعب الأولى، ويتوقف إنهاء الصفقة على 500 ألف دولار كاش.

ساعات قليلة تفصل انتقال مصطفي محمد، مهاجم الزمالك الشاب، لصفوف نادى سانت إيتيان الفرنسي، بناءً على رغبة اللاعب الذى يرفض كافة محاولات استمراره، ما دفع مسئولى القلعة البيضاء للموافقة على رحيله، خاصة أن استمراره دون رغبته سيؤدى لانخفاض مستواه الفني وعدم استفادة النادي من خدماته بالشكل المطلوب.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك أن الوقت الحالي يشهد وضع الرتوش الأخيرة على صفقة انتقال مصطفى محمد لصفوف سانت إيتان الفرنسي، موضحا كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وفقا للمصدر الزملكاوي، عرض سانت إيتيان الفرنسي سداد 4 ملايين يورو لضم مصطفي محمد، بخلاف مليون و 500 ألف يورو حوافز بشروط محددة، و15% من نسبة بيعه مستقبلا لأى نادٍ.