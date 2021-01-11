شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان: اتحاد الكرة يجامل الأندية الجماهيرية على حسابنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، إدارة المسابقات من قِبَل اتحاد الكرة، واصفا تصرفات الاتحاد المصري لكرة القدم بأنها فاقت الحدود، مؤكدا أنه تقدم باعتراض رسمي للجنة الثلاثية، برئاسة أحمد مجاهد، للاحتجاج على مواعيد مباريات الفريق البترولي.

وقال زاهر، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر، الأحد، إن اتحاد الكرة يجامل الأندية الجماهيرية على حساب الأندية الأخرى.

وأبدى طولان موافقته على رحيل أسامة جلال إذا ما وصل إلى النادي عرض مناسب، موضحا أنه تحدث مع سيد عبد الحفيظ لاستعارة صلاح محسن من النادي الأهلي.

وطلب نادي إنبي استعارة صلاح محسن، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لمدة ستة أشهر، ويأتي طلب إنبي بعدما ظهرت أنباء قوية في الأهلي تُفيد بإمكانية رحيل اللاعب للإعارة في يناير الجاري؛ بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين في خط هجوم المارد الأحمر، خاصة بعدما أبدت عدة أندية رغبتها في ضم صلاح محسن خلال يناير الجاري يأتي في مقدمتها سموحة، ويرغب النادي البترولي في استعارة صلاح محسن، الذي كان أحد لاعبيه قبل الانتقال للأهلي في يناير 2018، لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم مقابل 40 مليون جنيه، وعاد صلاح محسن للأهلي مطلع الموسم الجاري بعد انتهاء إعارته لسموحة في الموسم الماضي.

من ناحية أخرى، يرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق ظهر بشكل جيد في أول ظهور له مع الأهلي في مباراة سيراميكا بالدوري، موضحاً أن المهاجم الكونغولي أظهر قدرات جيدة وإمكانيات فنية عالية ستُفيد الفريق كثيراً المرحلة المقبلة.

وفاز فريق الاهلي على سيراميكا بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، باستاد السويس الجديد في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز ، وحملت الثنائية توقيع كهربا ووليد سليمان ليرفع الأهلي رصيده لـ13 نقطة ويتربع على القمة فيما تبقي سيراميكا في المركز السابع بـ7 نقاط.

وشارك والتر بواليا مع الأهلي أساسيا في مباراة سيراميكا ليُسجل بذلك المهاجم الكونغولي أول ظهور رسمي له مع الأهلي، بعدما انتقل للقلعة الحمراء في يناير الجاري قادماً من الجونة لمدة أربعة مواسم.