وكيله: زيزو تلقى عرضًا بـ3 ملايين دولار.. ولم يتمرد بعد رفضه من إدارة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد حازم الحديدي وكيل اللاعب أحمد سيد "زيزو" جناح نادي الزمالك، أن التغريدة التي كتبها موكله عبر موقع تويتر للتواصل الإجتماعي لم يكن لها دخلًا باحتراف اللاعب من عدمه.

وأشار الحديدي في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر، إلى أن زيزو تلقى عرضًا إماراتيًا للاحتراف مقابل ثلاثة ملايين دولار، إلا أن إدارة الزمالك الحالية رفضته.

وقال الحديدي: "تغريدة زيزو اليوم ليس لها أي علاقة باحتراف زيزو من عدمه، اللاعب تلقى عرضًا احترافيًا منذ أيام ورُفض من إدارة الزمالك والأمر انتهى".

وأكمل: "بعدما رُفض عرض زيزو فهو لم يتمرد أو يغضب، هو لاعب ملتزم ومحترف وقادم من أندية أوروبية، ولذلك رغم تلقيه عرضين فلم يشعر بالضغط".

واختتم: "زيزو تلقى عرضًا بثلاثة ملايين دولار من نادِ إماراتي وإدارة الزمالك رفضت، واللاعب مستمر مع الزمالك وما زال في عقده عامين، والعروض موجودة أيضًا".