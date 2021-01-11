نشرة الأحد..خطوة جديدة بشأن رحيل مصطفى.. وضربة للأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 10 يناير 2021.

وكيل جيرالدو يعلن شكواه للأهلي في فيفا

رسميًا.. علاء عبد العال مديرًا فنيًا لأسوان

محمد ناجي "جدو" يُعلن اعتزال كرة القدم

البطولة العربية: تظلم حجازي رفض.. والزمالك طلب المشاركة لكن إلتزمنا باستثناء مصر

خطوة جديدة بشأن رحيل مصطفى محمد وبديله في الزمالك

تأجيل انتخابات رابطة الأندية المحترفة لعدم اكتمال نصاب المرشحين

رسميًا.. بطولة العالم لكرة اليد تقام بدون حضور جماهيري

الاتحاد السكندري يُعلن إصابتين جديدتين بكورونا

رسميًا.. طلعت يوسف مديرًا فنيًا للأهلي الليبي

ضربة للأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي