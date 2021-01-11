الزمالك يوضح.. موقف ساسي.. مصير زيزو.. وهل حسام حسن بديل لمصطفى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

صرح أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في الزمالك بأنه لم يكن هناك على الإطلاق مفاوضات رسمية مع سموحة لضم حسام حسن، قائلًا أن التجديد لفرجاني ساسي سيتم في الوقت المناسب.

وقال أشرف قاسم في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "تعلمنا الدرس مما حدث في الموسم الماضي لأننا أهدرنا الكثير من النقاط في الدور الأول ولم نتمكن من التعويض في الدور الثاني."

وأوضح موقف فرجاني ساسي، قائلًا: "بخصوص فرجاني من الممكن أن يكون هناك لبس في الأمور لأنه تواجد خارج البلاد لظروف بعينها ولا يمكن أن نعلن عن هذا الأمر، لكنه في الوقت الحالي متواجد في مصر ويتدرب منذ أمس."

وتابع: "لا داعي للتعجل في أي شيء بخصوص تجديد تعاقد فرجاني ساسي، والآن مدير التعاقدات خالد رفعت يتولى هذه الأمور وسوف يتفاوض مع اللاعبين في الوقت المناسب."

وأضاف: "تألق إمام عاشور لا يعني أننا يجب أن نتوقف عن الاهتمام باستمرار فرجاني ساسي في صفوف الفريق."

وفيما يتعلق بالتفاوض مع حسام حسن، قال: "لا يوجد شيء على حيز التنفيذ فيما يتعلق بالتعاقد مع حسام حسن، ولم يكن هناك أي شيء بشكل رسمي مع سموحة، من الممكن أن يكون قد حدث اتصال شفهي من خلال خالد رفعت."

واستطرد: "البحث عن مهاجم لدعم الفريق أمر قائم حتى في ظل وجود مصطفى محمد مع الفريق."

واختتم قائلًا: "مسألة احتراف زيزو أو أي لاعب أخر في يد مجلس إدارة الزمالك طالما النادي له عقد معه وممتد للفترة المقبلة، والقرار يأتي في مصلحة المكان بالكامل، والزمالك يمتلك 35 لاعبًا يجب أن ننظر إلى مصلحتهم جميعًا ومصلحة النادي أيضًا."