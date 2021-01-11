ضربة للإسماعيلي قبل موقعة الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن عبد الرحمن مجدي جناح النادي الإسماعيلي، غيابه عن مباراة الرجاء البيضاوي المغربي في اللقاء المقرر إقامته مساء الإثنين ضمن حسابات إياب دور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكتب لاعب الإسماعيلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" :"كان نفسي أشارك معاكم، بس للأسف ربنا عاوز كده، انتم قدها وإن شاء الله نحتفل مع بعض".

ويخرج الإسماعيلي لمواجهة الرجاء البيضاوي في المغرب ضمن لقاء الإياب، حيث كان لقاء الذهاب والذي أقيم على ملعب "الإسماعيلية" حسمه "الدراويش" بنتيجة (1-0) بهدف جاء عن طريق فخر الدين بن يوسف.

ويحتاج الإسماعيلي للتعادل السلبي على أقل تقدير للوصول للمباراة النهائية، أما الرجاء فليس أمامه سوى الفوز بفارق هدفين للتأهل.

جدير بالذكر أن الفائز من هذه المباراة سيواجه اتحاد جدة السعودي في المباراة النهائية، حيث كان "العميد" حجز البطاقة الأولى عقب الفوز على مواطنه الشباب بفارق المواجهات المباشرة بعد نتيجة مباراتي الذهاب والإياب (3-3).