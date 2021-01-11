حلمي طولان: طلبت من الأهلي استعارة صلاح محسن.. وكريم فؤاد مستمر مع إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي أنه اعترض على تعديل جدول مباريات فريقه، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة لا يلتزم بالجدول الذي أعلن عنه في وقت سابق.

وقال طولان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" ما يقوم به اتحاد الكرة شيء تخطى الحدود، ولابد أن يلتزم الجميع بالمواعيد السابقة."

وأضاف:" تفاجأت بمنح الاتحاد السكندري يوم أكثر من إنبي قبل مواجهة الفريقين يوم 18 يناير الجاري، لذلك اعترضنا بشكل رسمي على تعديل موعد مباراة الاتحاد أمام الجونة والذي كان مقررا لها يوم 15 يناير ليصبح 14 يناير".

وتابع:" لماذا تعطي الاتحاد السكندري يوم أكثر من عدد أيام إنبي؟، وتفاجأت بتغيير الجدول ، لذلك اتحاد الكرة لا يلتزم بجدول الدوري".

ووجه سؤالا لاتحاد الكرة قائلا:" لماذا يتم مجاملة الأندية الجماهير على حساب باقي الأندية في الدوري؟".

وأكد أنه طلب استعارة صلاح محسن من الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء أبلغه بأنه سيمنحه الرد بعد مباراة الفريق الإفريقية وحتى الآن لم يصله رد.

وأتم طولان تصريحاته" ليس لدينا نيه في التفريط في كريم فؤاد لانه من أعمدة الفريق لذلك سنسعى لشراء عقد اللاعب ليستمر مع إنبي".