وكيل جيرالدو يعلن شكواه للأهلي في فيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد هشام بن صالح وكيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح النادي الأهلي، تقدمه بشكوى ضد القلعة الحمراء في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأشار بن صالح في تصريحات عبر قناة النهار وان، إلى أن مسؤولي الأهلي يحاولون تهميشه في الفترة الحالية، لافتًا إلى أنه سبق وأن طالب اللاعب بالموافقة على الانتقال إلى الفريق.

وقال وكيل جيرالدو: "تقدمت بشكوى ضد النادي الأهلي في فيفا عن طريق محامي بفرنسا".

وأكمل: "طلبت من جيرالدو التوقيع للأهلي ولكنهم يحاولون تهميشي وينكرون أنني وكيله، أرفض الاتهامات الموجهة لي لأنني وكيل محترف ولدي رخصة".

واختتم: "عدلي القيعي سافر إلى أنجولا وضم اللاعب بعيدًا عني بالمخالفة للقانون في محاولة لتهميشي وإتمام الصفقة بعيدًا عني".