رسميًا.. علاء عبد العال مديرًا فنيًا لأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نادي أسوان، مساء اليوم الأحد، تعيين علاء عبد العال في منصب المدير الفني لفريق أسوان،خلفًا لساني الشيشيني.

وأكد مجلس إدارة أسوان برئاسة أحمد سليمان تعيين علاء عبد العال مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، وإعادة تشكيل الجهاز الفنى لفريق الكرة.

وسيضم الجهاز الجديد لأسوان كل من مصطفى أمين المشرف على الكرة، مجدى سعد المدرب العام، و أحمد كمال مدرب حراس مرمى.

وفي وقت سابق، أكد مصطفى أمين المشرف العام على الكرة في نادي أسوان، وجود قرار من إدارة ناديه بتوجيه الشكر لسامي الشيشيني المدير الفني للفريق بعد الفترة التي قضاها خلال الموسم الجاري.

وأشار أمين في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أنه تقرر رحيل سامي الشيشيني عن الفريق في الفترة الحالية، وبداية رحلة البحث عن مدير فني جديد للفريق.

ونجح أسوان في تحقيق الفوز خلال أول مباراتين في الموسم الجاري من الدوري، قبل أن يتعثر في أربع مباريات متتالية.

الجدير بالذكر أن أسوان يحتل حاليًا المركز 14 في جدول ترتيب الدوري برصيد ست نقاط فقط.