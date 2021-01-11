أحمد عبدالغني: إمام عاشور أفضل من فرجاني ساسي

ياسر رشاد - القاهرة - علق أحمد عبدالغني، مهاجم نادي حرس الحدود ومنتخب مصر سابقًا، على طلب فرجاني ساسي، لاعب وسط فريق نادي الزمالك، 55 مليون جنيه راتب سنوي للتجديد إلى صفوف نادي الزمالك.

وأكد أحمد عبدالغني في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "فرجاني ساسي لاعب مهم للغاية وأحترمه وهو لاعب يمتلك خبرات طويلة ولكن طلباته مبالغ

فيها للغاية".

وتابع: "لا أشعر بتغيير في طريقة نادي الزمالك مع غياب فرجاني ساسي طوال الفترة الماضية".

وأشار: "إمام عاشور يمتلك إمكانيات أفضل من فرجاني ساسي مثل الروح التي يلعب بها والإلتحامات ورغبته في تحقيق الفوز للفريق الأبيض والتسديدات ومعدلات الجري".