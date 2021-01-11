طارق السيد : أؤيد احتراف مصطفى محمد . و أسامة فيصل أفضل بديل

ياسر رشاد - القاهرة - قال طارق السيد نجم الزمالك السابق أنه مؤيد تماماً لفكرة احتراف مهاجم الفريق مصطفى محمد ، طالما سيحقق النادي الإستفادة المادية المطلوبة .

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ten كنت أتمنى بقاء مصطفى في الزمالك حتى نهاية أوليمبياد طوكيو ، ولكن الإدارة رأت أن احتراف اللاعب في الوقت الحالي

سيصب في صالح النادي .

واختتم السيد: "أسامة فيصل هو البديل الأفضل لتعويض مصطفى محمد و لا أحبذ فكرة التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة أو أي مهاجم آخر من مهاجمي الدوري المصري".

ومنا جانبه قال محمود ابو الدهب نجم الأهلي والكرة المصرية السابق أن

الزمالك قدم مباراة جيدة أمام طلائع الجيش بالأمس ضمن مباريات الأسبوع السادس للدوري المصري.

و أضاف ابو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ لم أشعر بغيابات الزمالك في خلال مباراة الأمس ، حيث قدم إمام عاشور مباراة كبيرة جداً في وسط ملعب الزمالك ولم أشعر بغياب فرجاني ساسي.

واختتم ابو الدهب ، هناك تفاهم كبير في وسط ملعب الزمالك بين الثنائي طارق حامد و إمام عاشور.