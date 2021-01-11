محمود أبو الدهب يتوقع إقالة عدد من مدربي الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمود ابو الدهب نجم الأهلي والمصري والكرة المصرية السابق أنه لم يتفاجأ من إقالة سامي الشيشيني من تدريب نادي أسوان عقب الهزيمة أمام مصر للمقاصة بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري المصري.

و أضاف ابو الدهب خلال لقاءه في برنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ إقالة الشيشيني لن تكون الأخيرة في الدوري المصري

، و أتوقع رحيل العديد من مدربي الأندية خلال المباريات القادمة .قال محمود ابو الدهب نجم الأهلي والكرة المصرية السابق أن فرصة مشاركة مروان محسن في قيادة هجوم الاهلي ستكون صعبة لغاية في هذه الفترة ، في ظل اعتماد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الزامبي والتر بواليا و اقتناعه بقدرات صلاح محسن.

و أضاف ابو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ المذاع عبر قناة ’’ Ten ’’ أتمنى إعارة مروان محسـن لأحد أندية الدوري المصري حتى يتمكن من المشاركة و استعادة ثقته و مستواه.

واختتم ابو الدهب ، الأهلي يحتاج إلى ظهير أيمـن في ظل عدم توافر بديل لمحمـد هاني ، بالإضافة إلى الاحتياج للتعاقد مع حارس مرمى لمنافسة الشناوي ، وأتمنى انضمام محمد عواد أو أحمد الشناوي.