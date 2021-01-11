أشرف قاسم : ملف احتراف مصطفى لم ينتهِ ومهاجم سموحة على رادار الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - قال أشرف قاسم نجم الزمالك السابق والمشرف العام على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم ، أن الأبيض قدم مباراة جيدة بالأمس أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري المصري والتي حسمها الزمالك بثلاثية نظيفة.

و أضاف قاسم في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ آداء الزمالك يتطور في كل

مباراة عن الأخرى ، وعودة طارق حامد أحدثت ثقلاً كبيراً في وسط ملعب الفريق ، وننتظر عودة فرجاني ساسي للمشاركة في المباريات.

واختتم قاسم ، ملف احتراف مصطفى محمد في فريق سانت إيتيان الفرنسي لم ينتهِ بعد ، و لدينا خطة بديلة في حالة رحيل

مصطفى أو غيره من لاعبي الفريققال أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن حسام حسن مهاجم فريق سموحة يُعد أحد الخيارات المطروحة بقوة داخل النادي لتعويض رحيل مصطفى محمـد في حال احترافه بنادي سانت إيتيان الفرنسي.

و أضاف قاسم في تصريحات خاصة لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ حسام حسن من أفضل مهاجمي الدوري المصري وهناك مهاجمين آخرين في الدوري المصري من الممكن انضمام أحدهم للفريق