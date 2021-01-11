بيراميدز يخطط للتعاقد مع حمدي فتحي لاعب الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاعلامي سيف زاهر ان نادي بيراميدز يجس نبض النادي الاهلي حول الحصول علي خدمات الاعب وسط الفريق حمدي فتحي.

صرح الاعلامي سيف زاهر خلال برنامجه ملعب on time ان هناك مفاوضات

بدأت من جانب نادي براميدز للنادي الاهلي للحصول علي حمدي فتحي الاعب خط وسط الفريق الاول لكرة القدم .

واضاف سيف زاهر ان من

الممكن ان يكون هناك تعاون بين النادي الاهلي و براميدز خلال الفترهً القادمة و تكون بداية جديده بين الفريقين.

بيراميدز.

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع الزمالك في نفس النقاط، فيما يحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 8 نقاط.