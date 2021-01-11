علاء عبدالعال: قد أدعم صفوف أسوان بلاعبين من الأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - قال علاء عبدالعال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، إنه سيبذل قصار جهده مع نادي أسوان من أجل تعديل نتائج الفريق الجنوبي.

وأكد علاء عبدالعال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"

الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أما بالنسبة للصفقات الجديدة التي سيطلبها في الميركاتو الشتوي من أجل دعم صفوف الفريق، فأنا شاهدت أكثر من مباراة لفريق أسوان".

وتابع: "خلال 48 ساعة سأقوم بترشيح بعض اللاعبين والتعاقد مع لاعبين من الأهلي والزمالك وارد لدعم صفوف الفريق على سبيل الإعارة". وأشار: "جهازي المعاون سيكون من أبناء نادي أسوان وسيكون معي الكابتن مجدي سعد مدرب عام".