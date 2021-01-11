الدوري الانجليزي | أجويرو يغيب عن مانشستر سيتي أمام برايتون

طالت لائحة اللاعبين غير المتاحين في تشكيلة مانشستر سيتي الإنجليزي، مع ضم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو إليها لمخالطته مُصابًا بفيروس كورونا المستجد، ووضعه في الحجر الصحي.

وسجل سيتي ما مجموعه 11 حالة إيجابية بكوفيد-19 خلال الأسابيع الأخيرة. ولكن رغم سلبية نتيجة فحصه، فإن أجويرو سيخضع للعزل تماشيًا مع البروتوكولات الصحية، بحسب ما قال المدرب الإسباني للفريق بيب جوارديولا.

وأوضح جوارديولا الأحد، بعد فوز لاعبيه على بيرمنجهام 3-صفر في كأس إنكلترا أنه “للأسف، كان سيرخيو على تواصل مطول مع شخص إيجابي، لذا فهو في العزل الانفرادي لبضعة أيام”.

وأضاف “نتيجته (أجويرو) سلبية، لكن البروتوكول ينص على أنه إذا خالطت شخصًا إيجابيًا، فعليك عزل نفسك”.

ومنذ عيد الميلاد، ثبتت إصابة ثمانية على الأقل من زملاء أغويرو، وهم البرازيليان جابريال جيسوس وإيدرسون، كايل ووكر، سكوت كارسون، كول بالمر، تومي دويل، والإسبانيان فيران توريس وإيريك جارسيا.

وغادر جيسوس ووكر الحجر، وشاركا في وقت متأخر من مباراة برمينجهام، فيما بقي إيدرسون على مقاعد البدلاء.

ويعزز هذا الغياب لأجويرو تقويض موسمه، منعته الإصابات من المشاركة في ثلاث مباريات فقط في الجزء الأول منه.

وسيخوض سيتي في الأيام العشرة المقبلة، ثلاث مباريات على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضد برايتون وكريستال بالاس وأستون فيلا، وهناك شكوك في مشاركة أجويرو في المباراتين الأوليين.