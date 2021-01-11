الدوري المصري | بيراميدز يفتقد خدمات محمد حمدي لمدة 10 أيام

أكد الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز المصري أن محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق سيغيب لمدة 10 أيام بسبب الإصابة.

وقال المنيري في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للنادي عبر “فيسبوك” لناديه اليوم الأحد إن اللاعب تعرض للإصابة في مباراة البنك الأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي يوم الجمعة الماضي في الدوري المصري.

وأضاف أن اللاعب تعرض لإصابة قوية عبارة عن جذع في الرباط الداخلي والغضروف الداخلي للركبة، موضحًا أن الأرضية السيئة للملعب كانت سببًا رئيسيًا في الإصابة القوية التي تعرض لها المدافع الدولي.

وشدد رئيس الجهاز الطبي ببيراميدز أن اللاعب حصل على علاج وسيتم تأهيله لمدة عشرة أيام بشكل مبدئي وبعدها تتضح الصورة النهائية حول موقفه ومدة غيابه وموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية مجددًا.

ويستعد بيراميدز لمواجهة وادي دجلة غدًا الإثنين، علمًا بان الفريق يحتل المركز السادس برصيد ثماني نقاط، فيما يحتل دجلة المركز الخامس عشر برصيد خمس نقاط بالدوري المصري.