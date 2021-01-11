مدرب كرولي تاون بعد الإطاحة بمارسيلو بيلسا وليدز يونايتد: “نمتلك 11 نجمًا”

أشاد جون يو مدرب فريق كرولي تاون بصعود فريقه للدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد.

وفجر كرولي تاون، الذي يحتل المركز السادس بدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي (ليج تو)، مفاجأة كبرى، بعدما أطاح بضيفه ليدز يونايتد، الذي ينافس بالدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه عليه 3 / صفر، في الدور الثالث لكأس الاتحاد، ليواصل مغامرته في المسابقة.

وقال يو في تصريحات بعد المباراة “ينبغي عليك أن تستمتع بهذه المباريات أنت تعمل بجد بما فيه الكفاية من أجل ذلك”.

أكد يو “لقد كان أداء فريقنا جيدًا حقًا ومن الواضح أن لدينا 11 نجمًا. أظهرنا ما يمكننا القيام به ضد فريق جيد بالفعل مثل ليدز يونايتد“.

وقضى نيك تسارولا لاعب كرولي تاون يومًا عاطفيًا، بعدما أحرز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف زميلاه أشلي ناديسان وجوردن تونيكليف، الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقتين 53 و.70

وتحدث لاعب أكاديمية توتنهام هوتسبير السابق 21/ عامًا/، الذي رحل قبل عامين عن الفريق اللندني، عقب اللقاء وهو يقاوم دموعه، حيث قال”إنه جنون. لقد كان طريقًا طويلًا وشاقًا بالنسبة لي مع بضع سنوات صعبة، لكن يا لها من لحظة بالنسبة لي”.

أضاف تسارولا “كان كل شيء ضبابيًا إلى حد ما. لكنني في قمة النشوة والإثارة، وآمل فقط أن ألهم شخصًا آخر هناك”.