الدوري المصري | أسوان يفسخ تعاقده مع سامي الشيشيني

أعلن مجلس إدارة نادي أسوان المصري، اليوم الأحد توجيه الشكر لسامي الشيشيني مدرب الفريق الأول بعد تراجع نتائج الفريق في الدوري في الفترة الأخيرة.
وذكر أسوان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” اليوم الأحد :”مجلس إداره نادي أسوان يوجه الشكر لسامي الشيشيني”.
ويحتل اسوان المركز الرابع عشر في ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 6 نقاط.
ويستعد أسوان لمواجهة غزل المحلة يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.
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