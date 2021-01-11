فاصل اعلاني | برشلونة يبحث عن مستثمرين لإنقاذ النادي من الإفلاس

فجرت تقارير إعلامية أمريكية عن توجه إدارة برشلونة الإسباني للبحث عن مستثمرين خلال الفترة المقبلة؛ لإنقاذ النادي الكتالوني من أزمته الاقتصادية الحادة التي يمر بها، بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا.

برشلونة غير قادر على إبرام الصفقات في الوقت الراهن؛ بسبب القيود المفروضة من قبل رابطة الدوري الإسباني، بالإضافة للوضع المالي الصعب للنادي الكتالوني.

وأكدت محطة “بلومبيرج” الأمريكية، أن إدارة نادي برشلونة تبحث عن مستثمرين إضافيين يضخون أموال في خزائن العملاق الكتالوني.

حيث تقترح الإدارة باقتطاع وتحويل جزء من أصول النادي الرقمية، أكاديميات الكرة على مستوى العالم، مجموعة المعرفة الرياضية، إلى شركة تابعة جديدة.

وبحسب نفس التقرير الصادر عن محطة بلومبيرج، فإن برشلونة يتطلع الآن لبيع ما بين 30٪ إلى 49٪ من الحصص لمستثمرين خارجيين، وهو الأمر الأول من نوعه بالنسبة لناد مملوك بالكامل لأعضائه، لذلك سيجب موافقة الأعضاء أولًا قبل أي صفقة من هذا القبيل.

ووفقًا لمؤسسة “جولدمان ساكس” الأمريكية للخدمات المالية والإستثمارية، من المتوقع أن تصل الإيرادات السنوية للكيان الجديد إلى 386.1 مليون يورو، بأرباح تبلغ حوالي 210 مليون يورو في 2024 و2025.

من جانبه، رفض برشلونة التعليق على الصفقة المرتقبة، رغم تضرر موارده المالية بشدة من جائحة فيروس كورونا؛ حيث تضاعف الدين العام إلى 488 مليون يورو، وأعلن النادي الإسباني انخفاض في الإيرادات بأكثر من 200 مليون يورو في عام 2020، حيث مُنعت الجماهير من حضور المباريات لمدة عام تقريبًا، وإلى جانب أجور اللاعبين الباهظة؛ اضْطَرَّ البلوجرانا إلى البحث عن وسائل أخرى في محاولة لتسوية ديونه التي تضاعفت الآن.

ومع الانتخابات الرئاسية لبرشلونة المقرر إجراؤها في 24 يناير الجاري،سيكون لدى الرئيس الجديد مهمة كبيرة وصعبة لضبط الأمور داخل أحد أكبر أندية العالم ، بينما يحاول اللاعبون تقديم أداء قوي في الملعب أيضًا.

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