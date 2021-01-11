يوفنتوس يتجاوز ساسوولو ورونالدو يواصل تطويع الأرقام القياسية

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتنص يوفنتوس فوزاً ثميناً من ضيفه ساسوولو ليصعد إلى المركز الرابع في الدوري الإيطالي.



تجاوز يوفنتوس ضيفه ساسوولو بصعوبة 3-1 يوم الأحد ضمن الأسبوع السابع عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وعانى يوفنتوس من عدة غيابات في صفوفه لظروف مختلفة آخرها الإعلان عن إصابة الهولندي دي ليخت بفيروس كورونا.



وسجّل يوفنتوس الهدف الأول بتسديدة قوية من البرازيلي دانييلو (50) مستثمراً النقص العددي للضيف إثر طرد أوباينغ من غينيا الاستوائية 45+1.



وأدرك الفرنسي ديفريل التعادل في الدقيقة 58 لتزداد الضغوط على حامل اللقب.



وعاد يوفنتوس للمقدمة في الدقائق الأخيرة بفضل البديل الويلزي آرون رامسي (82) والذي اشترك بدلاً من مكيني الذي استبدل في الشوط الأول بسبب الإصابة حاله كحال الأرجنتيني ديبالا الذي عوضه السويدي كولوسفسكي.



وبصم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة 90+2 ، وصار رصيد يوفنتوس 33 نقطة في المركز الرابع فيما توقف رصيد ساسوولو عند 29 نقطة.



رونالدو يواصل تطويع الأرقام القياسية

بتوقيعه على الهدف الثالث لفريقه يوفنتوس في مرمى ساسوولو، بات الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو على بعد هدف واحد ليتربع وحيداً على عرش أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في كرة القدم المحترفة.



قاتل الدون لقيادة السيدة العجوز للفوز وتسجيل الأهداف في لقاء ساسوولو وكان له ما أراد في الثواني الأخيرة ليؤمن انتصار فريقه 3-1 وليطرق باباً جديداً في تاريخ كرة القدم الذي حجز في أرفع متاحفه حجرات خاصة به كشخصية أسطورية ملهمة حطمت العديد من الأرقام القياسية وراكمت الكؤوس والجوائز.



وأصبح في جعبة الدون (759) هدفاً سجلها مع جميع الأندية التي احترف فيها ومع المنتخب البرتغالي، معادلاً عدد أهداف جوزيف بيتسان ومتفوقاً على الأسطورة البرازيلية بيليه (757)، ونجم السامبا السابق روماريو (745)، والنجم الأرجنتيني لنادي برشلونة ليونيل ميسي (715).



وتتوزع أهداف رونالدو مع الأندية التي لعب لها ومع منتخب بلاده على الشكل التالي:



سبورتينغ لشبونة 5، مانشستر يونايتد 118، ريال مدريد 450، كريستيانو رونالدو 84، البرتغالي 102.



ويحمل كريستيانو رونالدو ذكريات طيبة من مواجهة ساسوولو إذ وقع على هدفه الأول في الدوري الإيطالي عندما فاز يوفنتوس على ساسولو 2-1 في سبتمبر 2018 (ثنائية)؛ وأحرز أربعة أهداف ضده في أربع لقاءات سابقة في المسابقة.



المصدر: بي إن سبورت