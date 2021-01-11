الامارات | بطولة السلم للدراجات الهوائية.. السيدات الإماراتيات أولاً

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة السلم للدراجات الهوائية.. السيدات الإماراتيات أولاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم منافسات سباق السيدات الإماراتيات لفئة الهواة، ضمن النسخة الخامسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل. وأكملت اللجنة المنظمة ترتيباتها ليومين حافلين على مدار 48 ساعة متواصلة، إذ سيقام سباق السيدات الإماراتيات لفئة الهواة اليوم، ويمتد لمسافة 75 كلم، على أن يليه مباشرة غداً سباق «النخبة» للمحترفين الرجال لمسافة 157 كلم.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان، أمس، إنه سيتم تنظيم سباق «النخبة» للسيدات للمرة الأولى بشكل «تجريبي» في فبراير المقبل.

ويشارك في سباق النخبة فرق المنتخب المحترفات الإماراتيات ولاعبات الأندية الإماراتيات والمتقاعدات من الأندية، اللاتي لم يتجاوزن ثلاثة أعوام من موعد الاعتزال، وجميع المحترفات والمقيمات الأجنبيات في الدولة، بشرط أن تكون الإقامة سارية لأكثر من عام واحد. من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عمير بن جمعة الفلاسي، أن «توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بدعم وتمكين المرأة، جعلت اللجنة المنظمة تحرص على تثبيت سباق السيدات الإماراتيات كحدث رئيس، بعد نجاح النسخة التجريبية في العام الماضي، وهو ما جعلنا أيضاً نطلق سباقاً تجريبياً للنخبة للمحترفات، التي تأتي مواكبة للمستويات المتطورة التي تشهدها البطولة».

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