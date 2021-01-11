الامارات | بني ياس يسعى إلى تقوية دكة البدلاء في «الشتاء»

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يسعى إلى تقوية دكة البدلاء في «الشتاء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال إداري فريق بني ياس، منصور علي، إن «السماوي» يسعى إلى تقوية دكة بدلائه بالتعاقد مع لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خوفاً من تعرض اللاعبين للإصابات خلال الاستحقاقات المقبلة، خصوصاً أن الفريق يقدم مستويات جيدة في دوري الخليج العربي لكرة القدم، ويحتل حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.

وقال منصور في تصريحات صحافية: «إن ثقتهم كبيرة باللاعبين المواطنين والأجانب، وإن الإدارة لن تألُ جهداً في إبرام أي تعاقدات جديدة متى ما وجدت اللاعب المناسب»، وأضاف: «بالتأكيد إذا وجدنا اللاعب المناسب سنكون سباقين للتوقيع معه، لتحقيق الإضافة المرجوة للفريق».

وأكد إداري بني ياس أن الفريق يقدم مستويات جيدة في الوقت الحالي، ومع بعض اللمسات البسيطة يمكن أن يواصل التقدم في جدول الترتيب، وقال: «حتى إذا لم يتم التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات، فنحن مطمئنون على الأداء الذي يقدمه الفريق، وكلنا ثقة بقدراتهم بأنهم سيكونون على قدر التحدي بتحقيق موسم ناجح للفريق».

وحول المراكز التي يحتاج الفريق إلى تعزيزها في سوق الانتقالات الحالية، أكد منصور أن بعض المراكز تحتاج إلى تقوية، وقال: «بعض المراكز تحتاج إلى إضافات، لأننا نخشى من الإصابة، لذلك يجب أن يكون هنالك لاعبون قادرون على سد الثغرة، لكن في الوقت نفسه إذا وجدنا اللاعب المناسب سنتعاقد معه، وإذ لم نجد، فنحن مرتاحون بما لدينا من لاعبين».

على جانب آخر، يعود لاعبو فريق بني ياس للتدريبات استعداداً لمواجهة الوحدة، السبت المقبل، في الجولة الأخيرة من الدور الأول لدوري الخليج العربي، وذلك بعد أن كان الفريق حصل على راحة قصيرة عقب لقاء اتحاد كلباء في مسابقة كأس الخليج العربي.

منصور علي:

«إذا وجدنا اللاعب المناسب سنتعاقد معه، وإذ لم نجد، فنحن مرتاحون بما لدينا من لاعبين».

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