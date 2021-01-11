الامارات | مجلس دبي الرياضي يكرّم 12 رياضياً من «أبطال الأمل»

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبي الرياضي يكرّم 12 رياضياً من «أبطال الأمل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم مجلس دبي الرياضي 12 رياضياً من أصحاب الهمم من مؤسسة «أبطال الأمل» الإماراتية، الذين شاركوا في تحدي «جارمن كويست حتا 2020»، وسط جبال منطقة حتا، ولاقى نجاحاً كبيراً، وشهد مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار من المحترفين والهواة، ونظّمته شركة أرابيان إيبيك، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها مجلس دبي الرياضي في مقره بحي دبي للتصميم، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، وسلمهم الأمين العام ميداليات خط الدفاع الأول، تكريماً لهؤلاء الأبطال، واحتفاءً بروح المثابرة والإصرار لديهم، وقوة إرادتهم في خوض منافسات صعبة وسط الجبال والسهول.

وقال حارب: «يولي مجلس دبي الرياضي اهتماماً كبيراً بتمكين أصحاب الهمم، وهو الشيء الذي يعد أحد أهم أهداف المجلس الاستراتيجية، لذلك نعمل على تنظيم العديد من الفعاليات والمنتديات على مدار العام، المخصصة لأصحاب الهمم، لتشجيعهم على انتهاج الرياضة كأسلوب حياة صحية ونشيطة، فضلاً عن دعم طموحات هذه الفئة من الرياضيين في المنافسة على أعلى المستويات».

وكان من الرياضيين الذين شاركوا في الاحتفالية عبدالعزيز الحمادي، وآرتي شاه، ودينال إيكانايك، وكيتان ساهني، وفيرانو فيلد، ومحمود عليان، وتناي شاه، وتيو فيليبس، وعلي نجم، وهاري هكسلي، ومروان منصور، وريان شاه، وشارك هؤلاء الأبطال في فعاليات رياضية مختلفة، ولكن «جارمن كويست» يعد السباق الأول من نوعه، الذي يشارك فيه مجموعة من أصحاب الهمم من الدولة، في تحد رياضي يتطلب الكثير من المغامرات.

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