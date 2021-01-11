الامارات | رابطة المحترفين تعلن المرشحين لجوائز الأفضل في «ديسمبر»

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تعلن المرشحين لجوائز الأفضل في «ديسمبر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية في دوري الخليج العربي.

وتم ترشيح خمسة لاعبين لجائزة أفضل لاعب لشهر ديسمبر، هم: أوتابيك شوكورف (الشارقة)، وعبدالله رمضان (الجزيرة)، وريان مينديز (النصر)، ورامون لوبيز (خورفكان)، وبول جوس أمبوكو (الوحدة).

وقال بيان صحافي: «يوجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب، عبدالعزيز العنبري (الشارقة)، والهولندي مارسيل كايزر (الجزيرة)، والروماني دانيال إيسايلا (بني ياس)».

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس، فهد الظنحاني (بني ياس)، وجمال عبدالله (اتحاد كلباء) وعلي خصيف (الجزيرة).

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