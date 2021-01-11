الامارات | اتحاد اليد يقرّر إعادة مباراة العين والجزيرة في «الكأس»

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يقرّر إعادة مباراة العين والجزيرة في «الكأس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّر اتحاد كرة اليد، إعادة مباراة العين والجزيرة، ضمن منافسات الجولة الختامية من الدوري التمهيدي في بطولة «كأس الإمارات» لمرحلة الرجال، وتحديد بعد غدٍ (الثلاثاء) موعداً لإقامة المباراة التي سبق أن أقيمت في السادس من الشهر الجاري، وانتهت بفوز الجزيرة «31-30»، قبل أن يسجل العين اعتراضاً رسمياً على نتيجتها ورفع الاعتراض إلى لجنة المسابقات في الاتحاد.

وقال أمين عام اتحاد كرة اليد ناصر الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»: إن «قرار إعادة المباراة جاء بالاستناد إلى المادتين 8 و16 من لائحة المسابقات، وذلك عقب اجتماع مجلس إدارة الاتحاد أول من أمس، مع لجنتي المسابقات والحكام، واللجوء إلى تحليل البيانات كافةً، سواء كشف تسجيل الأهداف وفيديو المباراة اللذان أكدا وجود خطأ في عملية تسجيل الأهداف».

موضحاً «درس اتحاد اللعبة الاعتراض المقدم من نادي العين، خلال اجتماع أعضاء مجلس الإدارة ولجنتي المسابقات والحكام، والاستناد إلى قوانين لائحة المسابقات، خصوصاً المادة الثامنة التي تجيز العودة إلى مراجعة فيديو المباراة، والبند الرابع من المادة 16 التي تنص على إجازة إعادة المباريات، ليتم على أثرها تحديد الخطأ في عملية تسجيل الأهداف، واتخاذ قرار إعادة المباراة على أن تُقام يوم بعد غدٍ (الثلاثاء) على صالة نادي النصر».

وخاض فريقا العين والجزيرة مباراتهما في السادس من يناير الجاري بسجلٍ خالٍ من الهزائم، في لقاء يحدّد في نتيجته متصدر المجموعة الأولى، وأسفر- وفقاً للنتيجة التي احتسبت - عن فوز «فخر أبوظبي» بنتيجة «31-30»، خصوصاً أن هذه النتيجة كانت كفيلة بمنح الجزيرة المركز الأول في المجموعة وأن يكون الفريق الوحيد المؤهل وفق نظام البطولة إلى الدور النهائي، وبالتالي حرمان «الزعيم» فرصة الانضمام إلى شباب الأهلي والشارقة متصدري المجموعتين الثانية والثالثة لخوض النهائي، والاكتفاء بالمشاركة في تحديد المراكز من الرابع إلى السادس.

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